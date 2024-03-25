На відновлення підуть роки: в Укргідроенерго розповіли про наслідки атаки ДніпроГЕС

Уночі 22 березня російські військові атакували ДніпроГЕС ракетами. За наявною інформацією, ворогові вдалося вивести з ладу цей об'єкт на довгий час.

На цьому наголосив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота. Він зазначив, що внаслідок атаки на ДніпроГЕС енергетична система нашої держави втратила понад тисячу мегават потужності.

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Рятувальники продовжують розбирати завали

За наявною інформацією, рятувальні служби надалі займаються розбиранням завалів одного із машинних залів. В Укргідроенерго підкреслюють, що знадобляться роки на відновлення ДніпроГЕС.

Саме розбирання завалів ускладнене. Пов'язано це з тим, що після ракетного удару перекриття та стіни з великими балками на висоті 30 метрів похилилися на машинний зал ДніпроГЕС. Це унеможливлює чітко окреслили строки, коли можна буде відновити об'єкт.

Ми вже розуміємо, що ДніпроГЕС виведена на довгий час... Це будуть потрібні роки, це не дні й не місяці. Тому що понад шість ракет тільки прилетіло саме в ГЕС-2. Також був пошкоджений мостовий перехід, підкранові балки, де знаходяться затвори,

– зазначив Сирота.

Він також підкреслив, що Дніпровська ГЕС була найпотужнішою станцією на Каскаді на Дніпрі до влучання російськими ракетами. Тому після ударів по об'єкту енергосистема нашої держави втратила понад тисячу мегават.

І, звичайно, ви знаєте, що ми втратили також минулого року, коли були завдані удари по ГЕС-1,

– додав він.

Руйнувань зазнав не лише машинний зал, а й інші споруди. Сама ж конструкція греблі вціліла, каже гендиректор.

"Сама гребля ДніпроГЕСу на сьогодні не порушена, тільки порушені підкранові балки, які знаходяться на самій греблі і мостовий перехід. Ми будемо зараз намагатися якнайшвидше відновити мостовий і підкранові балки, для того, щоб кран міг відкривати всі затвори", – зазначив Сирота.

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