Окупанти атакували БпЛА Дніпропетровщину: через падіння уламків загорівся завод у Кривому Розі

У ніч проти 25 вересня російські окупанти атакували дронами Дніпропетровщину. Внаслідок цього виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі.

Оборонці неба працювали вночі по ворожих БпЛА. Однак зафіксовано падіння уламків.

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У Кривому Розі загорівся завод

Як розповіли в ОВА, через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі. Вогонь рятувальники загасили.

Олександр Вілкул також підтвердив, що вночі було збито БпЛА над Кривим Рогом.

Через падіння уламків виникла пожежа на одному із промислових підприємств. Пожежу вже ліквідовано. Головне – без втрат,

– зазначив він.

Окрім цього, двічі ворог атакував Нікопольський район. З важкої артилерії бив по Покровській сільській та Мирівській громадах. Зайнялася суха трава – полум'я вже приборкали. Понівечено агрофірму та лінію електропередач. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини / фото ОВА

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