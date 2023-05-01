Атака на Дніпропетровщину: 7 ракет збили, але є влучання в Павлограді і багато постраждалих

Під ранок 1 травня Росія масовано обстріляла Україну ракетами. Зокрема, загарбники вдарили по Дніпропетровщині.

Частину ракет вдалося збити. Однак, на жаль, зафіксовано влучання у Павлоградському районі.

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На Дніпропетровщині постраждали 25 людей

Очільник Дніпропетровської ОВА розповів, що вночі ворог атакував область ракетами. Сім з них збили військові ПК "Схід" збили. Однак, є і влучання, зокрема, у Павлоградському районі.

Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти,

– зазначив Лисак.

Також він додав, що у Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, однак, рятувальники вже приборкали її..

У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти та 5 магазинів.

Також є руйнування й у громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр'ївській – два. У Межиріцькій – пошкоджено школу. "На місцях прильотів працюють всі служби. Інформація уточнюється", – зазначив голова ОВА.