Ворог масовано атакував Дніпропетровщину "Шахедами": є пошкодження та 15 постраждалих
- Російська армія атакувала Дніпропетровську область ударними безпілотниками типу "Шахед". У Дніпрі постраждали 15 людей, з них 8 госпіталізовані.
- У місті пошкоджено 15 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, майже два десятки авто, кілька підприємств, а також адмінбудівля та інфраструктура.
- В Апостоловому пошкоджено приватне підприємство, у Нікополі та Марганецькій громаді – спортивний об'єкт. Там загиблих і поранених немає.
Російська армія ввечері 8 квітня та вночі 9 квітня масовано атакувала Дніпропетровську область ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок цього у регіоні були пошкодження, займання та постраждалі люди.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, поліцію Дніпропетровщини та ДСНС.
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Якою була нічна атака по Дніпропетровській області
Сергій Лисак розповів, що найбільше через ворожі дрони дісталося Дніпру. Там постраждали 15 людей, з них 8 залишаються в лікарнях. Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості, один – у легкому.
У місті пошкоджені 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки, понівечені майже два десятки авто. Є руйнування на території кількох підприємств. Побиті адмінбудівля та інфраструктура,
– зазначив начальник ОВА.
Він також підкреслив, що всі пожежі рятувальники приборкали.
Наслідки нічної атаки ворога по Дніпропетровській області 9 квітня / Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака
Також безпілотники ворог спрямував і на Апостолове, що у Криворізькому районі. Там пошкоджене приватне підприємство. Люди вціліли.
"По Нікопольському району ворог вдарив дронами-камікадзе. Влучив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджений спортивний об'єкт. Загиблих і поранених немає", – наголосив Лисак.
Посадовець зауважив, що всього за ніч в Дніпропетровській області оборонці неба знищили 11 ворожих дронів-камікадзе.
Що відбувалося у самому Дніпрі
У поліції Дніпропетровщини розповіли, що внаслідок ворожої атаки по Дніпру ввечері 8 квітня у житлових будинках розбиті вікна та знищене майно. Також після атаки пошкоджено автомобілі, десяток машин повністю згоріли.
На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи поліції, які документують наслідки обстрілів. З ночі розгорнуто пункт приймання звернень громадян, куди жителі надають заяви про завдані руйнування,
– мовиться у повідомленні.
Якими були наслідки атаки по Дніпру / Фото поліції Дніпропетровщини
Станом на 08:00 до поліції надійшло майже 95 повідомлень про пошкодження майна.
Пожежі у Дніпрі загасили рятувальники / Фото ДСНС
У Державній службі із надзвичайних ситуацій додали, що до робіт із гасіння вогню та допомоги постраждалим залучали понад 90 рятувальників та 19 одиниць техніки.