Атака "Шахедами" триває: де зараз російські дрони

Ввечері 6 жовтня російські загарбники вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу.

Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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