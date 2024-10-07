Атака "Шахедами" триває: де зараз російські дрони
Ввечері 6 жовтня російські загарбники вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу.
Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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На Сумщині відбій загрози. Повітряні сили повідомили, що в районі міста Суми ворожий дрон. Перебувайте в укриттях. Один БпЛА – в повітрі. Бойова робота триває. Повітряні сили повідомили, що вночі 7 жовтня ворог задав удару по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу та ударними БпЛА. Близько 08:00 ворог атакував 3 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід понад 80 повітряних цілей. У результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Київщині та 32 ворожих ударних БпЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях, Додали, зафіксовано декілька влучань ворожих ударних БпЛА у прифронтовій Харківщині. Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області. Крім того, 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ймовірно, внаслідок активної протидії РЕБ, Інформація уточнюється. На Полтавщині загроза застосування ударних БпЛА. Можлива робота ППО. На Дніпропетровщині загроза застосування ворогом ударних дронів. Можлива робота ППО. Київська ОВА заявила, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Для Київської, Полтавської та Черкаської областей зберігається загроза застосування ударних ворожих БпЛА. Відбій загрози для Рівненської області. На Полтавщині загроза застосування ворогом ударних дронів. Ударний БпЛА наближається до Старокостянтинова з Півдня. У Хмельницькій області пролунали вибухи. Загроза "Шахедів" на Вінниччині. У Рівненській області загроза застосування ударних ворожих безпілотників. Ударних дронів, запущених ворогом із північного напрямку, майже не залишилося. Але окупанти запустили нові партії з півдня. У Київській області знову працює ППО, пише військова адміністрація. Нові ударні БпЛА з Херсонщи у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний. Руху БпЛА фіксують: – на межі Сумської та Чернігівської областей. Загрозу застосування ударних ворожих БпЛА ненадовго оголошували у Миколаївській області, але вже дали відбій. Щодо руху ворожих БпЛА: Зберігається загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Сумської, Полтавської, Чернігівської, Київської, Житомирської, Черкаської та Дніпропетровської областей. Станом на зараз БпЛА наближається до Києва з заходу. Водночас БпЛА наближається з до Дніпра з північного-сходу. У Житомирській області Повітряні сили фіксують загрозу застосування ударних ворожих БпЛА. Чернігівська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА, У Полтавській області оголосили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА. Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА на території Харківської області. Сумська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА,
Скільки "Шахедів" і ракет збила ППО
– заявили Повітряні сили.
– наголосили військові.
Зараз Повітряні сили фіксують їх на півдні Київщини, Черкащини та Вінниччини, на межі Сумської та Чернігівської областей, і на півночі Миколаївщині – заходять на Кіровоградщину та у бік Одеси.
– декілька груп в центрі Чернігівщини.
– на межі Київської та Житомирської областей.
– на Полтавщині.
– на півдні Чернігівщини курс на Київщину.
– на заході та центрі Сумщини, курс на захід та південь.
– на межі Полтавської та Черкаської областей, курс західний.
– декілька груп в районі Павлограду, рухаються північною частиною Дніпропетровщини та наближаються до Кіровоградської області, курс західний.
– в районі Кременчука (північ).
– на Кіровоградщині.
Актуальний рух дронів-камікадзе
– пишуть Повітряні сили.
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
На Сумщині відбій загрози.
Повітряні сили повідомили, що в районі міста Суми ворожий дрон. Перебувайте в укриттях.
Один БпЛА – в повітрі. Бойова робота триває.
Повітряні сили повідомили, що вночі 7 жовтня ворог задав удару по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу та ударними БпЛА.
Близько 08:00 ворог атакував 3 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал".
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід понад 80 повітряних цілей.
У результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Київщині та 32 ворожих ударних БпЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях,
Додали, зафіксовано декілька влучань ворожих ударних БпЛА у прифронтовій Харківщині. Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.
Крім того, 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ймовірно, внаслідок активної протидії РЕБ,
Інформація уточнюється.
На Полтавщині загроза застосування ударних БпЛА. Можлива робота ППО.
На Дніпропетровщині загроза застосування ворогом ударних дронів. Можлива робота ППО.
Київська ОВА заявила, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Для Київської, Полтавської та Черкаської областей зберігається загроза застосування ударних ворожих БпЛА.
Відбій загрози для Рівненської області.
На Полтавщині загроза застосування ворогом ударних дронів.
Ударний БпЛА наближається до Старокостянтинова з Півдня.
У Хмельницькій області пролунали вибухи.
Загроза "Шахедів" на Вінниччині.
У Рівненській області загроза застосування ударних ворожих безпілотників.
Ударних дронів, запущених ворогом із північного напрямку, майже не залишилося. Але окупанти запустили нові партії з півдня.
У Київській області знову працює ППО, пише військова адміністрація.
Нові ударні БпЛА з Херсонщи у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.
Руху БпЛА фіксують:
– на межі Сумської та Чернігівської областей.
Загрозу застосування ударних ворожих БпЛА ненадовго оголошували у Миколаївській області, але вже дали відбій.
Щодо руху ворожих БпЛА:
Зберігається загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Сумської, Полтавської, Чернігівської, Київської, Житомирської, Черкаської та Дніпропетровської областей.
Станом на зараз БпЛА наближається до Києва з заходу. Водночас БпЛА наближається з до Дніпра з північного-сходу.
У Житомирській області Повітряні сили фіксують загрозу застосування ударних ворожих БпЛА.
Чернігівська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА,
У Полтавській області оголосили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА.
Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА на території Харківської області.
Сумська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА,