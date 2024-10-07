Атака "Шахедами" триває: де зараз російські дрони

7 жовтня 2024, 06:58
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Автор: Юлія Муріна, Маргарита Волошина

Ввечері 6 жовтня російські загарбники вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу.

Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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12:28, 07 жовтня

На Сумщині відбій загрози.

11:58, 07 жовтня

Повітряні сили повідомили, що в районі міста Суми ворожий дрон. Перебувайте в укриттях.

11:13, 07 жовтня

Один БпЛА – в повітрі. Бойова робота триває.

11:13, 07 жовтня

Скільки "Шахедів" і ракет збила ППО

Повітряні сили повідомили, що вночі 7 жовтня ворог задав удару по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу та ударними БпЛА.

Близько 08:00 ворог атакував 3 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал".

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід понад 80 повітряних цілей.

У результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Київщині та 32 ворожих ударних БпЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях,
– заявили Повітряні сили.

Додали, зафіксовано декілька влучань ворожих ударних БпЛА у прифронтовій Харківщині. Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Крім того, 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ймовірно, внаслідок активної протидії РЕБ,
– наголосили військові.

Інформація уточнюється.

11:00, 07 жовтня

На Полтавщині загроза застосування ударних БпЛА. Можлива робота ППО.

10:09, 07 жовтня

На Дніпропетровщині загроза застосування ворогом ударних дронів. Можлива робота ППО.

10:06, 07 жовтня

Київська ОВА заявила, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

09:46, 07 жовтня

  • "Шахеди" в районі Білої Церкви, курс на Північ;
  • ударні БпЛА з Полтавщини продовжує рух в напрямку Дніпропетровської області, курс на Схід.
09:04, 07 жовтня

Для Київської, Полтавської та Черкаської областей зберігається загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

07:44, 07 жовтня

Відбій загрози для Рівненської області.

07:35, 07 жовтня

На Полтавщині загроза застосування ворогом ударних дронів.

07:31, 07 жовтня

Ударний БпЛА наближається до Старокостянтинова з Півдня.

07:30, 07 жовтня

У Хмельницькій області пролунали вибухи.

07:30, 07 жовтня

Загроза "Шахедів" на Вінниччині.

06:56, 07 жовтня

У Рівненській області загроза застосування ударних ворожих безпілотників.

06:27, 07 жовтня

  • Ударні БпЛА на межі Хмельницької та Житомирської областей, курс на Північ;
  • дрони на межі Київської та Житомирської областей, курс на Північ;
  • БпЛА наближаються до Борисполя з Півдня;
  • БпЛА на Полтавської та Київської областей, курс на Північний Схід;
  • БпЛА наближаються до Черкас з Півдня.
04:45, 07 жовтня

Ударних дронів, запущених ворогом із північного напрямку, майже не залишилося. Але окупанти запустили нові партії з півдня.

Зараз Повітряні сили фіксують їх на півдні Київщини, Черкащини та Вінниччини, на межі Сумської та Чернігівської областей, і на півночі Миколаївщині – заходять на Кіровоградщину та у бік Одеси.

04:00, 07 жовтня

У Київській області знову працює ППО, пише військова адміністрація.

03:50, 07 жовтня

Нові ударні БпЛА з Херсонщи у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.

03:40, 07 жовтня

Руху БпЛА фіксують:

– на межі Сумської та Чернігівської областей.
– декілька груп в центрі Чернігівщини.
– на межі Київської та Житомирської областей.
– на Полтавщині.

03:05, 07 жовтня

Загрозу застосування ударних ворожих БпЛА ненадовго оголошували у Миколаївській області, але вже дали відбій. 

01:53, 07 жовтня

Щодо руху ворожих БпЛА:

– на півдні Чернігівщини курс на Київщину.
– на заході та центрі Сумщини, курс на захід та південь.
– на межі Полтавської та Черкаської областей, курс західний.
– декілька груп в районі Павлограду, рухаються північною частиною Дніпропетровщини та наближаються до Кіровоградської області, курс західний.
– в районі Кременчука (північ).
– на Кіровоградщині.

00:08, 07 жовтня

Зберігається загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Сумської, Полтавської, Чернігівської, Київської, Житомирської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

23:19, 06 жовтня

Станом на зараз БпЛА наближається до Києва з заходу. Водночас БпЛА наближається з до Дніпра з північного-сходу.

23:10, 06 жовтня

У Житомирській області Повітряні сили фіксують загрозу застосування ударних ворожих БпЛА.

22:50, 06 жовтня

Актуальний рух дронів-камікадзе

  • Декілька груп БпЛА з Курської області прямують через Сумщину на Полтавщину;
  • БпЛА з Харківської області прямують на південь та заходять у Дніпропетровську область;
  • БпЛА на Полтавщині (Оржиця) заходять на Черкащину західним курсом;
  • БпЛА з Чернігівщини на Київщину (на півночі);
  • БпЛА з Сумщини наближається до межі з Чернігівською областю.
21:30, 06 жовтня

Чернігівська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА,
– пишуть Повітряні сили.

21:20, 06 жовтня

У Полтавській області оголосили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА.

20:56, 06 жовтня

Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА на території Харківської області.

20:45, 06 жовтня

Сумська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.