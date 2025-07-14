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24 Канал Новини України Росія запускає ударні дрони: які регіони під загрозою атаки
14 липня, 17:18
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Росія запускає ударні дрони: які регіони під загрозою атаки

Тимур Єремьянц

У понеділок, 14 липня, окупанти вкотре тероризують Україну. Через загрозу застосування дронів-камікадзе у відповідних регіонах оголошена повітряна тривога.

Про пуски ворожих засобів повітряного нападу, напрямок їх руху та загрозу для областей повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Для яких областей є загроза?

 

17:52, 14 липня

Запорізька область, Дніпропетровська область (Синельниківський район) – загроза застосування авіаційних засобів ураження.

17:51, 14 липня

Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

17:38, 14 липня

Рух ударних дронів:

  • БпЛА в південно-східній частині Харківщини, курс – західний;
  • БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс – південно-західний;
  • БпЛА в центральній частині Сумщини, курс – західний/південно-західний;
  • БпЛА в центральній частині Чернігівщини , курс – південно-західний;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний.
17:26, 14 липня

Полтавська, Харківська, Донецька  області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

16:58, 14 липня

Пуски КАБ на Донеччині.

Харківська область – загроза застосування авіаційних засобів ураження.

16:37, 14 липня

Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

16:32, 14 липня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

16:18, 14 липня

Активність ворожої тактичної авіації  на північно-східному напрямку.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

 