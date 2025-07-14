Росія запускає ударні дрони: які регіони під загрозою атаки

У понеділок, 14 липня, окупанти вкотре тероризують Україну. Через загрозу застосування дронів-камікадзе у відповідних регіонах оголошена повітряна тривога.

Про пуски ворожих засобів повітряного нападу, напрямок їх руху та загрозу для областей повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також По всій Україні оголошували тривогу: Росія піднімала МіГ-31К

Для яких областей є загроза?