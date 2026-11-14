Росія запустила нові групи БпЛА: для яких областей є загроза
У суботу, 14 листопада, росіяни запустили нові групи ударних та реактивних безпілотників у напрямку України. У зв'язку з цим у частині областей оголосили повітряну тривогу.
Закликаємо негайно прямувати до укриттів, якщо у вашому регіоні оголошено небезпеку. Усі деталі стосовно російської атаки зібрав 24 Канал.
Куди рухаються цілі зараз?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Ще один реактивний БпЛА в напрямку Харкова з півдня. Ладижин. Вінниччина: реактивний БпЛА на Томашпіль Реактивний БпЛА в напрямку Харкова з півдня. Житомирщина: реактивний БпЛА повз Коростень, курс західний. Одещина: ще один реактивний БпЛА повз Ананьїв курсом на Вінниччину. Реактивні БпЛА курсом на Миколаїв. Одещина: Реактивний БпЛА курсом на Ананьїв. Реактивні БпЛА з Чорного моря в напрямку Миколаївщини (Очаків)
Ще один реактивний БпЛА в напрямку Харкова з півдня.
Ладижин.
Вінниччина: реактивний БпЛА на Томашпіль
Реактивний БпЛА в напрямку Харкова з півдня.
Житомирщина: реактивний БпЛА повз Коростень, курс західний.
Одещина: ще один реактивний БпЛА повз Ананьїв курсом на Вінниччину.
Реактивні БпЛА курсом на Миколаїв.
Одещина: Реактивний БпЛА курсом на Ананьїв.
Реактивні БпЛА з Чорного моря в напрямку Миколаївщини (Очаків)