Росія запустила нові групи БпЛА: для яких областей є загроза

У суботу, 14 листопада, росіяни запустили нові групи ударних та реактивних безпілотників у напрямку України. У зв'язку з цим у частині областей оголосили повітряну тривогу.

Закликаємо негайно прямувати до укриттів, якщо у вашому регіоні оголошено небезпеку. Усі деталі стосовно російської атаки зібрав 24 Канал.

Куди рухаються цілі зараз?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті