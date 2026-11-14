Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Росія запустила нові групи БпЛА: для яких областей є загроза
14 листопада, 19:07
3

Росія запустила нові групи БпЛА: для яких областей є загроза

Крістіна Желіховська

У суботу, 14 листопада, росіяни запустили нові групи ударних та реактивних безпілотників у напрямку України. У зв'язку з цим у частині областей оголосили повітряну тривогу.

Закликаємо негайно прямувати до укриттів, якщо у вашому регіоні оголошено небезпеку. Усі деталі стосовно російської атаки зібрав 24 Канал.

Куди рухаються цілі зараз?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

19:38, 14 листопада

Ще один реактивний БпЛА в напрямку Харкова з півдня.

19:34, 14 листопада

Ладижин.

19:18, 14 листопада

Вінниччина: реактивний БпЛА на Томашпіль

18:59, 14 листопада

Реактивний БпЛА в напрямку Харкова з півдня.

18:46, 14 листопада

Житомирщина: реактивний БпЛА повз Коростень, курс західний.

18:42, 14 листопада

Одещина: ще один реактивний БпЛА повз Ананьїв курсом на Вінниччину.

18:40, 14 листопада

Реактивні БпЛА курсом на Миколаїв.

18:19, 14 листопада

Одещина: Реактивний БпЛА курсом на Ананьїв.

18:09, 14 листопада

Реактивні БпЛА з Чорного моря в напрямку Миколаївщини (Очаків)

 

Пов'язані теми:

Атака дронами-камікадзе
Війна Росії з Україною Повітряні сили ЗСУ
Повітряна тривога
Ракетні обстріли