Ворог розпочав атаку "Шахедами": де пролітають дрони

Увечері 17 грудня Росія розпочала повітряну атаку на Україну. Противник запустив перші безпілотники з півночі у районі Харківщини.

До слова, у січні 2024 року у Великій Британії протестували лазерну зброю DragonFire, здатну точно влучати в ціль на відстані до кілометра. Лондон розглядає можливість передачі Україні прототипу лазерної зброї DragonFire для захисту від дронів та ракет, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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