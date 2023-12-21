Основна увага на Миколаївщину: Гуменюк розповіла деталі нічної атаки "Шахедами"
Ворог вночі проти 21 грудня знову запустив по Україні ударні дрони. Під час цієї атаки ворог зосередив свою увагу на Миколаївщині.
Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що у Миколаївській області плідно працювали сили нашої протиповітряної оборони. За попередніми даними, там знищили 13 "Шахедів".
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Бойова робота тривала майже 7 годин
За словами Гуменюк, ще 3 дрони збили на Херсонщині, 2 – на Вінниччині та 1 на Дніпропетровщині.
Хочу зауважити, що бойова робота цієї ночі була досить напруженою, тому що тривала фактично 7 годин з перервою на пів години,
– сказала речниця.
Вона також наголосила, що влучань вдалося запобігти. Сили оборони Півдня повідомили, що уламками збитого БпЛА в Миколаївському районі пошкоджено складську будівлю агропідприємства. На щастя, обійшлося без жертв.
Ворог вночі випустив 35 "Шахедів"
- Повітряні сили повідомили, що вночі проти 21 грудня під час атаки ударними дронами по території України Росія запустила 35 "Шахедів", які летіли з різних напрямків. Зокрема, із окупованого Криму, Причорноморсько – Ахтарську та з Курську.
- Для відбиття атаки залучили тактичну авіацію, зенітні підрозділи та мобільні вогневі групи. Загалом, вдалося збити 34 повітряні цілі.
- Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.