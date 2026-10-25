Росія атакувала Житомирщину дронами: пошкоджено енергооб'єкт та амбулаторію

У ніч проти 25 жовтня російські дрони завдали ударів по Коростенському та Житомирському районах. Внаслідок атаки є низка руйнувань.

Про наслідки чергової атаки повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо про наслідки атаки на Житомирщину

За словами посадовця, під ударом опинилися об'єкти критичної та цивільної інфраструктури в Коростенському й Житомирському районах.

Російські дрони пошкодили енергооб'єкт, амбулаторію, житловий будинок та цивільне приватне підприємство.

На місцях влучань виникли пожежі. Наразі усі займання лікдвідовано. Триває перевірка території на залишки вибухонебезпечних предметів.

Жертв та постраждалих внаслідок атаки немає.

Наслідки атаки на Житомирщину / Фото ДСНС

Російські загарбники регулярно тероризують цей регіон. Напередодні, у ніч проти 24 жовтня, окупанти вже атакували енергооб'єкт і підприємство у Житомирській громаді.

Крім того, 22 жовтня внаслідок влучання ворожого безпілотника у житловий будинок поранень зазнали 9 людей.