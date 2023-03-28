На Чернігівщині знищили ворожий дрон: в ОК "Північ" показали наслідки та уламки
Джерело:ОК "Північ"
У ніч на 28 березня українські захисники знищили російський безпілотник "Шахід". Ним окупанти намагалися атакувати Чернігівську область.
Як виявилось, дрон-камікадзе вдалося ліквідували захисникам зі 105-го прикордонного загону. В оперативному командуванні "Північ" показали кадри з уламками ворожого "Шахіду".
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Як виглядають уламки "Шахіда", який збили на Чернігівщині
На оприлюдненому відео можна побачити уламки російського "Шахіду", який вночі знищили військовослужбовці Сил оборони Сіверщини в одному з районів Чернігівської області.
Уламки "Шахіда" на Чернігівщині: дивіться відео
Також чернігівські прикордонники показали, чим і як вони знищили іранський дрон. Двигун від збитого "Шахіда" дійсно чимось нагадує уламки від мопеда, який врізався в дерево. Зазначається, що ворожий безпілотник ліквідували воїни зі 105-го прикордонного загону.
Як прикордонники знищили дрон на Чернігівщині: дивіться відео
Нічна атака дронами-камікадзе: що відомо
Вночі російський безпілотник влучив по приватному підприємству у Дніпрі. Почалась пожежа площею 4 тисячі квадратних метрів. На щастя, минулося без постраждалих.
За уточненими даними, під час нічної атаки "Шахідів" знищено 14 із 15-ти ударних дронів.
ППО знищила всі цілі у напрямку Києва, а у Святошинському районі столиці впали уламки. Там через це виникла пожежа, яка охопила 200 квадратних метрів.
- Загалом у районі повітряного простору столиці виявили та знищили 12 іранських дронів-камікадзе "Шахід".