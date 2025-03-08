Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Харківщині: є жертва та 7 постраждалих
- 8 березня 2025 року внаслідок атаки безпілотником на цивільне підприємство в Богодухові, Харківщина, загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.
- Росія продовжує обстріли прифронтових територій, зокрема, 7 березня влучила в житловий квартал у Київському районі Харкова, постраждало 8 мирних жителів.
Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, Росія вдарила по Харківській області.
Вночі 8 березня 2025 року окупанти вдарили безпілотником по цивільному підприємству у Богодухові, що на Харківщині. Про це пише 24 Канал із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
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Люди зазнали поранень
Внаслідок російського обстрілу Харківської області, на жаль, одна людина загинула. Обвуглене тіло деблокували з-під завалів. триває експертиза.
Ще сім людей зазнали поранень,
– мовиться в повідомленні.
Інформацію можуть уточнювати, адже рятувальна операція ще триває.
Росія постійно атакує прифронтові території різними видами озброєння. Зокрема, під ударом опиняється Харків та область. До прикладу, ворог 7 березня влучив поруч з 3-поверховим будинком і об'єктом цивільної інфраструктури у Київському районі міста.
Внаслідок російської ракетної атаки по житловому кварталу постраждали 8 мирних жителів. Здебільшого в них зафіксовані поранення склом.