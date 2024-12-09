Нічна атака "Шахедами" на Захід: в ОВА розкрили наслідки ворожого удару

У ніч проти 9 грудня ворог традиційно атакував Україну ударними дронами. Повітряна тривога докотилася до західних регіонів.

Так, було гучно у Рівненській області. О 0:22 Повітряні сили попередили про ворожий ударний БпЛА у напрямку Рівного з північного заходу. Приблизно через 10 хвилини у регіоні пролунали вибухи. О 00:32 гучно було у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Туди летів "Шахед" з південного сходу, передає 24 Канал із посиланням на очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля і голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

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Атака на західні області

За словами Коваля, під час нічної тривоги сили ППО збили повітряну ціль ворога на Рівненщині. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. На місці працюють представники відповідних служб.

Сергій Тюрін розповів, що на Хмельниччині знищили два "Шахеди". На щастя, минулося без жертв, поранених і руйнувань.

До слова, у Повітряних силах розкрили, скільки засобів ураження використала Росія для повітряної атаки уночі.

Станом на 08:00 противник вдарив по Україні двома керованими авіаційними ракетами і 37-ма ударними дронами. 18 ворожих БпЛА були збиті у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях. Ще 18 безпілотників локаційно втрачено.