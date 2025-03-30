Дрон влучив прямо у машину: харків'янин, що дивом вижив, розповів про атаку дронами

Увечері 29 березня росіяни атакували дронами Харків. На жаль, відомо про 2 загиблих. Один з мешканців міста дивом вижив.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що дрон влучив прямо в машину чоловіка. Постраждала також кав'ярня, власником якого є цей харків'янин.

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Як харків'янин дивом вижив після атаки дронами

За словами харків'янина Івана, російський дрон літав прямо над ним. Коли він почув звук, одразу кинув автівку, навіть не встиг закрити двері. Також не пам'ятає, чи встиг забрати ключі.

Я одразу побіг до своєї кав'ярні, сказав працівникам негайно виходити через двері, що ведуть у внутрішню частину будинку. Буквально за кілька секунд стався приліт. Дрон влучив прямо в автівку,

– сказав він.

Все, що залишилось в машині, згоріло до тла. Єдине, що, на диво, залишилось непошкодженим – паспорт громадина України.

Кореспондентка зазначила, що попри атаку окупантів, мешканці Харкова відкрили свої магазини та кафе, які частково пошкоджені. Люди намагаються максимально прибрати наслідки, винести скло та продовжити роботу.

Сам Іван наголосив, що його кав'ярня зачинятись не буде. Хоч меблі пошкоджені, працює кавова машина,

– підкреслила вона.

Нагадаймо, що внаслідок російської атаки постраждало 35 мешканців Харкова, 13 з них перебувають у лікарні. У Шевченківському районі безпілотник влучив у приватний будинок. Ще один удар відбувся по Холодногірському району.