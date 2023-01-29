Атака дронами на іранські склади зброї мала феноменальний успіх, – Jerusalem Post

Майже одночасно на території декількох військових об'єктів Ірану прогриміли вибухи. ЗМІ повідомляють, що це була атака безпілотників, яка спричинила чималі пошкодження підприємств.

Попри заяви Тегерану про те, що "пошкодження майстерень мінімальні" внаслідок атаки дронів, – у Jerusalem Post так не вважають. Власне, там констатували з посиланням на власні джерела у розвідці, що обстріл мав феноменальний успіх.

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Відомо про чотири вибухи

У медіа також зазначили, що у ту ніч трапилось чотири вибухи на території об'єктів, що розробляли сучасну зброю.

Збитки виходять далеко за межі "незначного пошкодження даху", про що заявляє Іран. Так само помилково Тегеран реагував раніше на подібні інциденти, що траплялися протягом останніх років,

– написали у ЗМІ.

Водночас там констатували, що наразі невідомо, чи озброєння, яке було пошкоджене внаслідок атаки, було частиною ядерних розробок Тегерану. Окрім того, у Jerusalem Post не виключають, що до цього інциденти причетна структура, що має назву Моссад, – себто розвідка Ізраїлю.

Реакція Української сторони