Росія знову запустила ударні БпЛА: для яких областей існує загроза атаки

Росія увечері 13 лютого вкотре запустила по Україні ударні БпЛА. Повітряна тривога лунає у низці областей.

Якщо ваш регіон попереджають про небезпеку – негайно прямуйте в укриття. Куди летять ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

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Де летять ворожі БпЛА