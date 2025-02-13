Росія знову запустила ударні БпЛА: для яких областей існує загроза атаки
Росія увечері 13 лютого вкотре запустила по Україні ударні БпЛА. Повітряна тривога лунає у низці областей.
Якщо ваш регіон попереджають про небезпеку – негайно прямуйте в укриття. Куди летять ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.
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Де летять ворожі БпЛА
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Де лунає повітряна тривога
– Повітряні сили.
Ударний БпЛА на Дніпро зі сходу.
Загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровщини.
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