Через атаку дронів сталися пожежі на підприємствах під Дніпром

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. які ніколи не були для неї загрозою. Зокрема, під ударом опинились Дніпро та регіон.

Ввечері 17 березня на Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона. Про це пише 24 Канал із посиланням на Сергія Лисака.

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Спалахнули 2 пожежі

Глава Дніпропетровської ОВА розповів, що оборонці неба ліквідували в області 3 ворожі безпілотники.

️Через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталися пожежі на двох підприємствах. Рятувальники їх вже загасили,

– мовиться в повідомленні.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

️Крім цього, ворог атакував і Нікопольщину. Зокрема, на Марганецьку громаду росіяни скидали боєприпаси з дронів, а Покровську – обстрілювали з артилерії. Водночас там теж, на щастя, минулося без постраждалих та поранених.

Раніше стало відомо, що вночі проти 17 березня 2025 року Росія атакувала Харківську область ударними безпілотниками, один з яких влучив у цивільне підприємство, спричинивши пожежу на площі 1000 квадратних метрів у селі Кам'яна Яруга.