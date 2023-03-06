У Повітряних силах розповіли, як росіяни маскують "Шахіди" під час атак

Російські військові продовжують обстрілювати Україну іранськими дронами-камікадзе. У Повітряних силах пояснили, яким чином ворог маскує "Шахіди", щоб їх важче було збивати.

Окупанти роблять все можливе для того, щоб атаки дронами-камікадзе були результативними. Тож вони вдаються до певних хитрощів, щоб наявні в Україні системи ППО мали певні труднощі зі збиттям "Шахідів". Про це під час брифінгу розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Як росіяни маскують "Шахіди"

За його словами, поки ЗСУ не деокупували правий берег Дніпра, російські загарбники запускали дрони-камікадзе як не з півострова Крим, так і Херсонщини. Оскільки частину області звільнили, ворогові довелося змінити свою стратегію. Тепер він ударні безпілотники запускає зі східного берега Азовського моря.

Ну і далі, коли вони вже по Дніпру летіли, долітаючи до центральних областей, зокрема до Києва, там їх збивало уже Повітряне командування "Центр". Вже, здається, третій раз запускають "Шахіди" саме з півночі, Брянської області,

– відзначив Ігнат.

Але були й запуски з території Білорусі. У цьому випадку дрони-камікадзе також летіли руслом Дніпра. Вони, зауважив Ігнат, заходять у повітряний простір України так само як на початку повномасштабного вторгнення російські літаки.

Противник використовує і рельєф, і русла річок для того, щоб бути малопомітним, – і ракети, і "Шахіди", щоб могли пролітати і досягати своїх цілей,

– підкреслив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, ці методи російських загарбників уже відпрацювали наші військові. Саме тому наша ППО збиває більшість іранських дронів, які для атак використовують противники.

Більшість дронів вдалося збити