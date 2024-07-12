Ворог може використовувати імітатори ударних БпЛА: Повітряні сили вказали, що про це свідчить
Джерело:Микола Олещук
Російські війська можуть використовувати імітатори ударних БпЛА. Метою окупантів є перевантаження системи протиповітряної оборони України.
Протягом ночі росіяни запустили 19 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" і безпілотників невстановленого типу. Окупанти запускали дрони із районів Приморсько-Ахтарськ Курської області Росії.
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Росіяни використовують імітатори БпЛА
Сили протиповітряної оборони збили 11 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях. Решта вісім безпілотників було локаційно втрачено.
Імовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони, ворог використовує імітатори ударних БпЛА. Інформація щодо постраждали та руйнувань не надходила,
– написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Олещук також закликав українців у разі виявлення підозрілих предметів самостійно не вчиняти жодних дій, а терміново повідомляти про їх місцезнаходження поліцію, ДСНС чи місцеву адміністрацію.
До слова, у Повітряних силах також назвали основний напрямок вечірньої ракетної атаки.