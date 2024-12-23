Британська розвідка підрахувала, скільки дронів Росія запустила по Україні в листопаді

У листопаді 2024 року Росія здійснила близько 2300 запусків односторонніх ударних безпілотних авіаційних систем різних типів. Це знову перевищило показники попереднього місяця.

Кількість запусків стабільно зростала протягом усього 2024 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Британії.

Дивіться також Окупанти змушені переміщувати техніку та боєприпаси через страх перед ударами ЗСУ

Скільки ударів дронами здійснила Росія

З липня відзначається суттєве збільшення застосування ударних дронів – понад 200 додаткових запусків щомісяця. У листопаді 2024 року Росія запустила 2300 дронів.

За період із вересня по листопад 2024 року, за оцінками, 50 – 60% від загальної кількості запусків становили так звані "приманкові" БпЛА. Ці пристрої відрізняються меншими розмірами та дешевизною порівняно з безпілотниками класу "Shahed" завдяки використанню спрощених матеріалів. Їх основна мета – ускладнити роботу української протиповітряної оборони, створюючи перевантаження радіолокаційних систем і змушуючи ППО витрачати більше ресурсів.

Попри те, що частина таких приманок може бути без вибухового навантаження, деякі з них, імовірно, здатні нести до 5 кг вибухівки. Відтак вони теж становлять загрозу мирному населенню.