Вночі Україна знову була під атакою дронів: скільки цілей збили сили ППО
- У ніч на 22 квітня Росія атакувала Україну 215 ударними дронами, серед яких 140 "Шахедів".
- Сили ППО України збили або подавили 189 ворожих дронів; зафіксовано влучання 24 дронів на 13 локаціях.
В ніч на 22 квітня ворог атакував Україну дронами різних типів. У Повітряних силах розповіли про результати роботи сил ППО.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Дивіться також Подавила 58 ракет: льотчик-інструктор пояснив, як українська РЕБ перехитрила "Кинджали"
Як відпрацювала ППО України в ніч на 22 квітня?
У ніч на 22 квітня Росія атакувала Україну 215 ударними дронами типу "Шахед", Гербера, Італмас та іншими. Атака велася з напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово у Росії та Чауда з тимчасово окупованого Криму. 140 з них – "Шахеди".
Напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 ППО України збила або подавила 189 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.
В Україні працює приватна ППО
Першим приватним захисником неба в Україні стала компанія Carmine Sky. Наразі її ефективність оцінюють у 85%. Турелі компанії збивають зокрема реактивні "Шахеди".
За словами міністра оборони Михайло Федорова, на 19 підприємствах формуються приватні групи ППО, які будуть інтегровані в єдину систему управління Повітряних сил.
Приватні групи отримуватимуть озброєння, діятимуть під координацією Повітряних сил і стають частиною загальної архітектури ППО.