Вночі Україна знову була під атакою дронів: скільки цілей збили сили ППО

В ніч на 22 квітня ворог атакував Україну дронами різних типів. У Повітряних силах розповіли про результати роботи сил ППО.

Як відпрацювала ППО України в ніч на 22 квітня?

У ніч на 22 квітня Росія атакувала Україну 215 ударними дронами типу "Шахед", Гербера, Італмас та іншими. Атака велася з напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово у Росії та Чауда з тимчасово окупованого Криму. 140 з них – "Шахеди".

Напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 ППО України збила або подавила 189 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

