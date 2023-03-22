Нічна атака "Шахідів" на столицю: всі цілі були знищені

Цієї ночі росіяни знову атакували Україну Київ дронами-камікадзе. У низці областях, зокрема у Києві, була оголошена повітряна тривога.

Ворог розпочав атаку на столицю приблизно о 00:10 22 березня. Сили протиповітряної оборони збивали цілі у Києві приблизно до 04:29.

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Силам ППО вдалося збити усі цілі

У КМВА повідомили, що, за попередньою інформацією, для атаки на столицю ворог використав "Шахіди". Проте усі цілі, які залетіли на територію Київської області, були знищені. На щастя, минулося без жертв та руйнувань.

Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БпЛА в напрямку столиці. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed". Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені. За даними на цю мить – без жертв та руйнувань. За що маємо вчергове дякувати нашим охоронцям неба – силам протиповітряної оборони! Вони справжні герої! Слава Україні!,

– Сергій Попко, начальник КМВА.

Що відомо про нічну атаку