У Києві чоловік знайшов уламки безпілотника поміж дерев
Джерело:Патрульна поліція України
Мешканці Києва повідомляють поліцію про знайдені уламки ворожих безпілотників. Один з них знайшли у Солом'янському районі столиці.
Це сталося сьогодні, 19 грудня. Саме цього дня російські окупанти завдали ударів по Києву та області.
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У Києві чоловік знайшов уламки безпілотника
Один із випадків стався у Солом'янському районі. Чоловік побачив на узбіччі поміж дерев предмети, схожі на частини двигуна ворожого БПЛА. Киянин одразу зателефонував у поліцію.
Патрульні прибули на місце події та огородили знахідку. Також інспектори викликали вибухотехніків та слідчих.
У Києві чоловік знайшов уламок від БПЛА / фото Патрульна поліція
Поміж дерев виявили уламок безпілотника / фото Патрульна поліція
Правоохоронці нагадали, якщо ви виявили підозрілі предмети, схожі на уламки від ракет або БПЛА:
- У жодному разі не торкайтеся знахідок власноруч і не дозволяйте це робити іншим,
- Не переміщуйте предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати у землю, кидати у водойми тощо,
- Не фотографуйте та не публікуйте знімки у мережі інтернет,
- Позначте місце знахідки,
- Відійдіть від підозрілого предмета якомога далі,
- Негайно повідомте про знахідку підрозділи ДСНС – 101 або поліції – 102,
- Дочекайтеся приїзду фахівців та вкажіть місце розташування підозрілої знахідки.
Ворог атакував дронами Київ та область: що відомо
- Вночі 19 грудня окупанти запустили по столиці та Київській області 23 "Шахіди". Воїнам ППО вдалося збити 18 безпілотників. Уламки дронів пошкодили житлові будинки й автомобілі.
- Крім того, є прильоти по об'єктах критичної інфраструктури. Через це у столиці запровадили екстрені відключення світла.
- Внаслідок атаки постраждали 2 мешканців області. Потерпілих у Києві немає.
- Зверніть увагу, що росіяни спеціально запускають дрони-камікадзе у темну пору доби або тоді, коли є туман. При поганій видимості ЗСУ не можуть збивати безпілотники зі стрілецької зброї чи зенітних установок.