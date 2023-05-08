Вибиті вікна, розтрощена стіна та спалене авто: моторошні наслідки нічної атаки Києва

У ніч проти 8 травня російські терористи запустили 35 "Шахідів" з Брянської області. Усі вони намагались атакувати столицю і були успішно знешкодженні нашою ППО.

Начальник КМВА Сергій Попко раніше зазначав, що уламки дрона впали у Святошинському та Солом'янському районах столиці. Внаслідок цього постраждали люди, авто та багатоповерхівка.

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Наслідки атаки по Києву

За інформацією телеканалу "Київ", уламки збитого іранського дрона впали на багатоповерхівку у Святошинському районі близько 01:40 ночі. Як стало відомо, уламки пошкодили квартиру на 11 поверсі будинку.

Вибухова хвиля знесла шматок стіни, повибивала шибки, двері та пошкодила покриття. Крім того, пошкоджень зазнали припарковані поблизу будинку автомобілі. За попередньою інформацією, одне авто згоріло вщент, ще 7 – зазнали механічних пошкоджень.

Наслідки падіння уламків у Святошинському районі / Фото Олександр Гусєєв, Ян Доброносов

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вони документують злочини Росії та проводять слідчі дії.

Уламки пошкодили припарковані авто / Фото Олександр Гусєєв, Ян Доброносов

Пожежники гасили вогонь, який виник після падіння уламків на автомобілі. Нагадаємо, що у Солом'янському районі уламки упали на злітну смугу аеропорту "Жуляни". Кличко заявив, що 3 осіб постраждали, з них – 2 госпіталізували до лікарні.

Як виглядає пошкоджений уламками будинок: дивіться відео

Додамо, що у Солом'янському районі поміж будинками на місці падіння уламків ворожого дрону утворилася велика вирва.

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