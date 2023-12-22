Атака "Шахедами" на Київ: у МВС показали обличчя рятувальників під час роботи
Джерело:МВС України
Вночі Росія випустила у напрямку Києва ударні безпілотники. Надзвичайники розбиралися з наслідками атаки цинічного ворога.
МВС поділилося кадрами роботи рятувальників. Співробітники ДСНС ліквідовували наслідки ворожої атаки дронами на Київ.
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Що розповіли у МВС
У відомстві зауважили, що під час атаки Росії на Київ на місцях подій працювали 43 фахівці ДСНС. Також було залучено 10 одиниць техніки.
Крім цього у МВС поділилися фотографіями цих надзвичайників.
Ці рятувальники ліквідовували наслідки російської атаки на столицю / Фото ДСНС
Обличчя рятувальників, що ліквідовували наслідки нічної ворожої атаки на столицю,
– мовиться у повідомленні.
У МВС подякували співробітникам ДСНС за роботу.
Що відомо про атаку дронами на Київ
- У ніч з 21 на 22 грудня Росія атакувала столицю дронами-камікадзе типу "Шахед". Це вже 3 атака безпілотниками на столицю за останні 6 днів.
- Близько півночі кияни та гості столиці чули вибухи. Повітряні сили пояснили це роботою ППО.
- Уламки ворожих БпЛА впали у Дарницькому, Голосіївському та Солом'янському районах. На щастя, обійшлося без загиблих. Відомо про двох постраждалих.
- Внаслідок цієї атаки будівлі зазнали пошкоджень. Так, дрони зруйнували квартиру журналіста та ведучого Андрія Ковальського, який на той момент перебував в оселі разом з дружиною та дітьми.
- Один з безпілотників впав біля будинку голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна. Він показав момент падіння дрона, який зафільмувала камера спостереження, та зауважив, що до перемоги нашої держави над Росією жодна українська родина не буде у безпеці.