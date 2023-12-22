Атака "Шахедами" на Київ: у МВС показали обличчя рятувальників під час роботи

Вночі Росія випустила у напрямку Києва ударні безпілотники. Надзвичайники розбиралися з наслідками атаки цинічного ворога.

МВС поділилося кадрами роботи рятувальників. Співробітники ДСНС ліквідовували наслідки ворожої атаки дронами на Київ.

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Що розповіли у МВС

У відомстві зауважили, що під час атаки Росії на Київ на місцях подій працювали 43 фахівці ДСНС. Також було залучено 10 одиниць техніки.

Крім цього у МВС поділилися фотографіями цих надзвичайників.

Ці рятувальники ліквідовували наслідки російської атаки на столицю / Фото ДСНС

Обличчя рятувальників, що ліквідовували наслідки нічної ворожої атаки на столицю,

– мовиться у повідомленні.

У МВС подякували співробітникам ДСНС за роботу.

Що відомо про атаку дронами на Київ