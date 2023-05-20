У Києві уламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку: як виглядають руйнування після атаки росіян

Російські терористичні війська вночі 20 травня атакували Київ дронами-камікадзе. Уламки збитого Шахеда впали на будинок у Дніпровському районі столиці та спричинили пожежу.

Унаслідок падіння уламків дрону Shahed на будинок у Дніпровському районі вночі виникла пожежа. Мешканців будинку евакуювали.

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Унаслідок падіння уламків "Шахеда" пошкоджено 4 квартири

У ДСНС розповіли, що рятувальники ліквідували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку на загальній площі 80 квадратних метрів. Попередньо, виявлено пошкодження у 4 квартирах.

На місці подій було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 30 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

У Києві уламки "Шахеда" впали на дах будинку в Дніпровському районі / Фото "Київ24" та ДСНС

Головне управління ДСНС України у місті Києві також показало наслідки ліквідації пожежі після падіння уламків.

Ліквідація пожежі після падіння уламків / Фото ДСНС

Також у ДСНС показали відео після падіння уламків "Шахеда" в Києві.

Ліквідація наслідків атаки "Шахедами" в Києві: дивіться відео

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