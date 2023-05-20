У Києві уламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку: як виглядають руйнування після атаки росіян
Джерело:ДСНС
Російські терористичні війська вночі 20 травня атакували Київ дронами-камікадзе. Уламки збитого Шахеда впали на будинок у Дніпровському районі столиці та спричинили пожежу.
Унаслідок падіння уламків дрону Shahed на будинок у Дніпровському районі вночі виникла пожежа. Мешканців будинку евакуювали.
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Унаслідок падіння уламків "Шахеда" пошкоджено 4 квартири
У ДСНС розповіли, що рятувальники ліквідували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку на загальній площі 80 квадратних метрів. Попередньо, виявлено пошкодження у 4 квартирах.
На місці подій було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 30 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.
У Києві уламки "Шахеда" впали на дах будинку в Дніпровському районі / Фото "Київ24" та ДСНС
Головне управління ДСНС України у місті Києві також показало наслідки ліквідації пожежі після падіння уламків.
Ліквідація пожежі після падіння уламків / Фото ДСНС
Також у ДСНС показали відео після падіння уламків "Шахеда" в Києві.
Ліквідація наслідків атаки "Шахедами" в Києві: дивіться відео
Що відомо про нічну атаку "Шахедами" на Київ
- Вкотре за останні тижні російські військові атакували Київ. Близько 5 ранку мер Києва Віталій Кличко повідомив про кілька вибухів у столиці, зокрема в Дарницькому та Дніпровському районах.
- Також, за словами столичного мера, внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі сталося загоряння в гаражному кооперативі.
- У цьому ж районі та ще в кількох місцях було зафіксовано падіння уламків. Попередньо, вибух був і в Деснянському районі.
- За даними Кличка, постраждалих на місцях падіння уламків у Дарницькому та Дніпровському районах немає.
- У КМВА розповіли, що в Печерському районі внаслідок падіння уламків є пошкодження вікон житлового будинку, у Солом'янському районі пошкоджено дорожнє покриття та автотранспорт.
- У Повітряних Силах ЗСУ розповіли деталі нічної атаки "Шахедами". Після опівночі 20 травня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18 ударними дронами Shahed-136/131, які спрямували на Київщину.
- Усі дрони було знищено силами та засобами повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.