Збитки у понад 10 мільйонів: росіяни знищили польський завод у Львові

Під час нічної атаки дронами-камікадзе під ударом у Львові опинився польський завод з виготовлення вікон. Наразі складно назвати точну суму збитків, але президент компанії оцінює втрати у 10 мільйонів злотих.

Росіяни спрямували на Захід країни близько 18 ударних БпЛА. Унаслідок атаки знищено 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС.

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Згоріло виробниче приміщення та вікна

Один із "Шахедів" під час атаки на Львів влучив у польський завод Fakro, що розташований на вулиці Городоцькій на виїзді з міста. Президент компанії Ришард Флорек заявив, що унаслідок удару повністю згоріло виробниче приміщення та близько 2 тисяч вікон.

Наразі складно оцінити збитки. На складі було дві тисячі вікон. Одне коштує тисячу злотих, тобто збитки на два мільйони злотих. Якщо включити вартість приміщення, то виходить 10 мільйонів злотих,

– заявив Флорек.

На щастя, ніхто зі співробітників заводу не постраждав. Нині керівництво підтримує зв'язок з членами команди, а до Львова прибув представник з Польщі.

Флорек також заявив, що польський завод не розраховує на компенсацію, адже в умовах воєнного стану страхування не діє.

Атака "Шахедів" на Львів: коротко