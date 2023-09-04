"На жаль, є влучання": перші деталі про нічний удар Росії по Одещині

Росія знову атакувала дронами-камікадзе Одеську область. Небезпека була щонайменше у Кілійському та Ізмаїльському районах регіону.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону вранці 4 вересня, що тривога на Одещині лунала понад 3,5 години. На жаль, окупанти знову здійснили масований удар по півдню Одеської області, застосувавши ударні безпілотники, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку росіян в Одеській області

Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни атакували область декількома хвилями.

Знову тактика повторилась майже повністю стосовно попередньої ночі й це цілком передбачувано. Тому що ми говорили, що ворогу не дає спокою активність регіону, який не скорився і не здався, і не припинив своєї діяльності після завершення зернової угоди,

– заявила Гуменюк.

Речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня пояснила, що атака росіян була передбачувана – під ударом знову була цивільна інфраструктура. За її словами, абсолютну більшість безпілотників знищено силами протиповітряної оборони. Проте остаточні цифри ще уточнюються, адже буквально нещодавно, орієнтовно о 5:36 4 вересня, був відбій і зводяться дані.

"На жаль, є влучання. Є влучання в цивільну інфраструктуру, є пошкоджені будівлі. Уточнюється інформація про постраждалих. Це говорить про те, що ворог може повторювати такі масовані атаки одна за одною протягом однієї та другої ночі", – пояснила капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України.

Вона закликала людей бути дуже уважними та дослухатись до сигналів повітряної тривоги та реагувати одразу.

Російська атака по Одещині