Кадиров визнав, що в Чечні дрон атакував територію ОМОНу

Чечню атакували дрони зранку 15 грудня. Про наслідки атаки розповів Рамзан Кадиров – і, звісно, збрехав.

Ранком у Грозному чули щонайменше 4 вибухи. Туди летіли безпілотники літакового типу. 24 Канал передає заяву Кадирова щодо удару.

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Наслідки удару по Грозному 15 грудня

Путінський посіпака заявив, що три дрони атакували Чечню. Два нібито збили, а от один БпЛА "упав" на території ОМОНу. Якщо конкретніше, то мова про загін ОМОН "АХМАТ-Грозний" Управління Росгвардії по Чеченській Республіці.

За словами Кадирова, ніхто не загинув і не постраждав. Глава Чечні пообіцяв помститися Україні, завдаючи "ударів відплати" по скупченню особового складу Сил оборони.

І справді, російські опозиційні журналісти з видання ASTRA підтвердили удар по ОМОНу. Для цього відео геолокували.

"Кадри знято на вулиці Абузара Айдамірова, там справді знаходиться Управління Росгвардії по Чеченській Республіці", – написали вони.

Момент удару по ОМОНу в Чечні: дивіться відео

Утім, як і завжди, є одне "але". Кадиров написав, що безпілотник упав. Але в ролику чітко видно, що він пікірує просто на будівлю. Спецпризначенці безперервно стріляють по дрону, але не можуть його збити. А потім приречено доповідають щось по рації.

Тобто Кадиров був змушений визнати удар по ОМОНу. І водночас спробував якось приховати свою ганьбу. Та якщо подивитися ролик, усе стає ясно: і те, що "дон" бреше, і те, що омонівцям гріш ціна. Це вже друга атака дронами по Чечні за цей тиждень, яку кадирівці не змогли відбити.