Атака дронами по НПЗ Калузькій області Росії була спецоперацією ГУР, – джерела

Українські "пташки" продовжують успішно гамселити по російських НПЗ. Стало відомо, хто стоїть за нічним "прильотом" по заводу у Калузькій області.

Вночі у Калузькій області було гаряче. Як повідомили джерела 24 Каналу, за підвищення "градусу" в цьому російському регіоні відповідає Головне управління розвідки України.

Дивіться також Українська "бавовна" бʼє дуже ювелірно, – Забавін розповів деталі прильоту у Маріуполі

ГУР вдарило по черговому НПЗ у Росії

Так, дрони ГУР атакували НПЗ "Перший завод" – найбільший нафтопереробний завод в області, який дає щорічно 1,2 мільйона тонн переробленої нафти. Крім того, він ще має спеціалізацію у виробництві нафтових розчинників та мазуту.

Відомо, що "Перший завод" розташований майже за 300 кілометрів від кордону з Україною. Варто зазначити, що на цьому підприємстві не вперше стається "бавовна". 15 березня туди вже долітали українські безпілотники.

Цього разу росіяни почали бідкатися о першій годині ночі. Вони розповідали про потужні вибухи в Дзержинському районі, неподалік станції Полотняний завод. За словами місцевих мешканців, вони чули характерні звуки прольоту кількох БлЛА, а потім бачили пожежу та дим у районі місцевої нафтобази.

Російська влада як завжди відзвітувала про "успішну" роботу ППО. Губернатор Калузької області Владіслав Шапша розповів, що внаслідок падіння БпЛА на території підприємства у Дзержинському районі сталося загоряння, однак пожежу було ліквідовано, а постраждалих немає.