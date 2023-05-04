Розраховували, що люди сплять, – Одеська ОВА про нічну атаку росіян по гуртожитках

Вночі 4 травня росіяни завдали чергового удару дронами-камікадзе по Одесі. На щастя, ніхто не постраждав, адже люди дотримувались рекомендацій щодо дій під час повітряної тривоги.

Про це 24 Каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, повітряний бій над містом тривав орієнтовно дві години, атаку вдалось відбити.

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Спеціально цілили в гуртожиток

Сили ППО та мобільні групи швидкого реагування збили 12 з 15 дронів-камікадзе Shahed-131/136. Українські військові застосовували усі можливі засоби вогневого ураження, щоб не допустити ураження тих об’єктів, які собі поставив за ціль ворог.

Пошкоджено будівлі гуртожитку одного з навчальних закладів. На щастя, без постраждалих. Виконання тих правил, яких люди мають дотримуватись під час повітряної тривоги, дійсно рятують життя,

– наголосив Братчук.

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За його словами, росіяни спеціально цілили в гуртожиток, адже розуміли, що там може проживати багато цивільних. Вони сподівались, що люди проігнорують сигнал повітряної тривоги, і їм вдасться повторити трагедії, які відбулись за останні дні в Україні.

"Ми бачимо, що ворог змінив тактику свого тероризму – б’є по цивільних об’єктах. Також зараз йде насичення акваторії Чорного моря бойовими кораблями. Вчора ввечері ворог вивів 1 ракетоносій, а сьогодні їх вже 4. Загальний залп становить 32 ракети типу "Калібр", – зазначив речник ОВА.

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