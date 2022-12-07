У Повітряних силах та Зеленського прокоментували першу за тривалий час атаку іранськими дронами
Джерело:телеканал "Київ"
Мороз не впливає на роботу іранських дронів-камікадзе. Росіяни продовжують використовувати їх навіть взимку.
Росіяни знову використали Shahed-136 в Україні. Востаннє ці дрони окупанти використовували 3 тижні тому. Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
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Росіяни використали іранські дрони вперше за 3 тижні
Вночі 7 грудня окупанти знову випустили по Україні Shahed-136, 14 таких дронів збили. Юрій Ігнат зауважив, що росіяни вперше за три тижні знову застосували дрони-камікадзе в Україні. Як можна побачити, низькі температури не впливають на роботу "шахідів".
Противник застосував дрони-камікадзе, вперше за три тижні. Це Shahed-136, 14 БпЛА цього типу було знищено. Мороз не впливає на їх роботу, як бачимо, сьогодні вночі їх застосували,
– сказав він.
Реакція в Офісі Президента
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак назвав іранські дрони "дешевими мопедами", а надії Росії зламати сильний український народ – марними.
Він додав, що ЗСУ вже відпрацювали методику знищення Shahed-136, тож в цьому питанні окупанти залишились "з носом".
Коли ти технологічно відсталий, санкції обрізали тобі доступ до технологій, твої ракети поступово закінчуються, а бажаного ефекту від терору досі нема – ти дістаєш із шухляди дешеві "мопеди" в надії, що вони допоможуть зламати сильний народ України. Але методика знищення "мопедів" відпрацьована і ти знову лишаєшся "з носом". Бо ти – це Росія. А ми – це Україна: розумніша, сильніша, креативніша і сучасніша,
– написав Єрмак.
Що відомо про атаку безпілотників 7 грудня
- Упродовж ночі на 7 грудня Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахід-136".
- Відомо, що ввечері 6 грудня у Дніпрі почули вибухи. Згодом стало відомо, що Дніпропетровську область атакували "шахіди", проте нашим воїнам вдалося збити усі 8.
- Також моніторингова група писала про те, що у Черкаській області повітряна тривога через БпЛА.
- Згодом БпЛА залетіли на Київщину. Одному навіть вдалося прошмигнути на територію Житомирської області, проте його було знищено.