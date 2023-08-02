В Ізмаїлі атакували зерно: Братчук повідомив про масштаби удару
Напруга у Чорному морі лишається вкрай високою. У ніч на 2 серпня росіяни атакували портову інфраструктуру України "Шахедами", є влучання.
Про це 24 Каналу сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Ймовірно, причиною атаки стало те, що учора декілька кораблів, серед них ізраїльське, грецькі та турецькі судна, наважились проігнорувати російську морську блокаду і погрози росіян, та продовжили рух до портів України у Дунайському гирлі, зокрема до Ізмаїлу.
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"На жаль, є влучання у портову та промислову інфраструктуру, зруйновано елеватор, рівень інших пошкоджень ще встановлюють. Поки що немає відкритого списку постраждалих людей, сподіваюсь, і не буде, але ми розуміємо, що ворог продовжує терористичні удари по українському зерну", – повідомив речник.
Атакують українські поля
Крім портової інфраструктури та зерносховищ, країна-терористка атакує українські поля, де відбувається збір урожаю, мовиться зокрема про Миколаївську і Херсонську області. Таким чином Росія намагається демонструвати, що у неї є засоби, якими вона може диктувати свої умови.
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"Ми знаємо, що є обережна заява США, що Росія намагатиметься повертатись до зернової угоди. Але якщо і робитиме це, то ставитиме жорсткий ультиматум, щоб виконати угоду саме на умовах країни-агресора", – зазначив Братчук.
Росія атакувала українські міста у ніч на 2 серпня
- У ніч на 2 серпня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Пуски "Шахедів" здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Чауда (Крим). Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА.
- Цієї ночі російські терористи атакували мирні українські міста. Внаслідок удару на Київщині загорівся приватний будинок, а також пошкоджено гараж. На щастя, жертв і постраждалих немає.
- У результаті атаки на столицю уламки дронів упали у Солом'янському районі, пошкоджено фасад адміністративної будівлі, з 9 по 11 поверхи.
- Окупанти вдарили також по житловому кварталу Херсона. Ворог вкотре прицільно бив по домівках містян. У місцях влучань виникли пожежі, котрі оперативно ліквідували рятувальники. Поранення отримали двоє людей.