За 800 кілометрів від України: росіяни заявили про БпЛА під Нижнім Новгородом

Російські пропагандисти повідомили про рух безпілотників під Нижнім Новгородом. Там розташовані нафтопереробні підприємства.

У Росії нібито зафіксували 2 БпЛА в районі міста Кстово. Цей населений пункт розташований у Нижньогородській області за 800 кілометрів від України, якщо міряти по прямій.

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Що сказали окупанти

Як пише видання, пропагандистські ЗМІ Кремля із посиланням на анонімні джерела заявили, що ці дрони буцімто летіли з боку Рязанської області. За їхньою версією, БпЛА рухалися на низькій висоті (близько 50 метрів), щоб системи ППО не побачили ці безпілотники.

Медіа країни-агресорки повідомили, що дрони нібито хотіли дістатися Нижнього Новгорода, однак російські військові знешкодили їх засобами РЕБ. Також вони заявили про відсутність постраждалих.

У матеріалі зауважується, що у місті Кстово є нафтопереробні підприємства. Видання припускає, що вони гіпотетично могли стати цілями для БпЛА.

Що кажуть експерти про удари по НПЗ

Нагадаємо, що на російських нафтопереробних заводах кілька разів ставалася "бавовна" через атаки дронами. Внаслідок одного з таких ударів Туапсинський НПЗ, що належить "Роснєфті", припинив свою роботу.

Голова Українського центру безпеки Сергій Кузан не так давно у розмові з 24 Каналом зауважив, що такі удари по ворожому тилу є ефективнішими за антиросійські санкції. Військовий експерт, нагадав, що Росія попри свій розмір має невеликі експортні можливості. Тому перекриття шляхів експорту нафти та нафтопродуктів завдасть удару по прибутках держави-терориста.

Раніше опозиціонер та колишній міністр енергетики Росії Володимир Мілов назвав нафтоперероблення дуже вразливим місцем країни-агресорки. Він припустив, що через обмежену кількість ППО прикриття таких об'єктів є великою проблемою для Москви.

Інший російський опозиційний політик Геннадій Гудков не так давно зазначив, що є тактичний ефект від атак дронами на ці НПЗ, якщо говорити про постачання для фронту. Однак, на його думку, точкові удари навряд чи кардинально вплинуть на місцеве населення та Росію в цілому.

Україна на цей час офіційно ніяк не коментувала цей інцидент. Офіційні представники країни-агресорки теж не прокоментували появу дронів під Нижнім Новгородом.