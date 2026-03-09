Україну атакувало майже 200 дронів та ракет: скільки збила ППО
У ніч на 9 березня російська армія здійснила чергову атаку на українські міста. Були застосовані різні дрони та балістичні ракети.
Про кількість збитих цілей повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Як відпрацювала ППО?
У ніч на 9 березня ворог атакував українські регіони двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 197 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:
- Орел,
- Курськ,
- Брянськ,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Близько 120 із усіх застосованих дронів – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08:00, оборонці неба знищили 161 ворожий БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.
На жаль, влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації.
Цілі, які збила ППО / Інфографіка ПС ЗСУ
Повітряні сили наголошують, що атака триває, адже в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу – перебувайте в укриттях та подбайте про власну безпеку.
Де нещодавно лунали вибухи?
- Увечері 8 березня в Одесі пролунали вибухи через атаку дронів-камікадзе. Відомо, що незадовго до атаки Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у регіоні, а також загрозу для інших міст області.