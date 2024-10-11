Росія атакувала "Шахедами", у столиці і передмісті лунали вибухи: хронологія 961 дня війни

В Україні розпочалась 961 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони продовжують відбивати атаки на усіх напрямках фронту та завдавати ворогу втрат. При цьому країна-терорист атакує мирні міста дронами та ракетами.

Цієї ночі росіяни знову хапускали БпЛА, у столиці лунали вибухи. Про головні події дня, ситуацію на фронті, наслідки обстрілів станом на 11 жовтня, інформує 24 Канал.

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