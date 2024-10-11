Росія атакувала "Шахедами", у столиці і передмісті лунали вибухи: хронологія 961 дня війни
В Україні розпочалась 961 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони продовжують відбивати атаки на усіх напрямках фронту та завдавати ворогу втрат. При цьому країна-терорист атакує мирні міста дронами та ракетами.
Цієї ночі росіяни знову хапускали БпЛА, у столиці лунали вибухи. Про головні події дня, ситуацію на фронті, наслідки обстрілів станом на 11 жовтня, інформує 24 Канал.
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Уночі росіяни атакували Одеську область балістикою. В результаті загинуло 4 людей, серед яких підліток. Внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1 140 окупантів. Загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали: У КМВА розповіли, що дрони заходили на Київ з різних напрямків. Повітряна тривога у міста тривала понад 3 години. Силами та засобами ППО знищено усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці. У Київській області ще ведеться бойова робота проти решти запущених БпЛА ворога. Тож, у Києві можуть оголосити повторну тривогу. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що українські удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції на всій території бойових дій в Україні. Зазначають, що у вересні 2024 року українські війська завдали ударів по складах боєприпасів "Октябрьский", "Торопець" у Тверській області та "Тихорецьк" у Краснодарському краї, а 8 жовтня – по російській базі зберігання ракет і боєприпасів у Карачеві Брянської області, що призвело до знищення десятків будівель для зберігання боєприпасів, залізничних вагонів і, ймовірно, значної кількості боєприпасів, ракет і безпілотників. У Києві зранку 11 жовтня пролунали вибухи. Попередньо, протиповітряна оборона працювала по російському ударному безпілотнику, який намагався атакувати столицю. Російські ворожі війська продавили лівий фланг Курського угруповання Сил оборони України, повідомляє DeepState. Противник намагається закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях. У ніч проти п'ятниці, 11 жовтня, окупанти запустили кілька груп "Шахедів". У низці областей оголосили повітряну тривогу, яка тривала усю ніч. Вночі та зранку на Київщині лунали вибухи. Гучно було і у Черкасах.
Унаслідок удару Росії на Одещині 4 загиблих
Генштаб оновив статистику втрат ворога
Над Києвом збили усі дрони
Наслідки українських ударів по складах боєприпасів у Росії
У Києві вибухи
На Курщині ворог продавив лівий фланг Сил оборони
Атака "Шахедами"
Уночі росіяни атакували Одеську область балістикою. В результаті загинуло 4 людей, серед яких підліток.
Внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1 140 окупантів. Загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали:
У КМВА розповіли, що дрони заходили на Київ з різних напрямків. Повітряна тривога у міста тривала понад 3 години. Силами та засобами ППО знищено усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці.
У Київській області ще ведеться бойова робота проти решти запущених БпЛА ворога. Тож, у Києві можуть оголосити повторну тривогу.
В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що українські удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції на всій території бойових дій в Україні.
Зазначають, що у вересні 2024 року українські війська завдали ударів по складах боєприпасів "Октябрьский", "Торопець" у Тверській області та "Тихорецьк" у Краснодарському краї, а 8 жовтня – по російській базі зберігання ракет і боєприпасів у Карачеві Брянської області, що призвело до знищення десятків будівель для зберігання боєприпасів, залізничних вагонів і, ймовірно, значної кількості боєприпасів, ракет і безпілотників.
У Києві зранку 11 жовтня пролунали вибухи. Попередньо, протиповітряна оборона працювала по російському ударному безпілотнику, який намагався атакувати столицю.
Російські ворожі війська продавили лівий фланг Курського угруповання Сил оборони України, повідомляє DeepState. Противник намагається закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях.
У ніч проти п'ятниці, 11 жовтня, окупанти запустили кілька груп "Шахедів". У низці областей оголосили повітряну тривогу, яка тривала усю ніч. Вночі та зранку на Київщині лунали вибухи. Гучно було і у Черкасах.