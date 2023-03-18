Нічна атака "Шахідами" та обстріл Запоріжжя з С-300: хронологія 388 дня війни

Про головні події 18 березня, боротьбу українців на фронті та дипломатичному рівні розповідає 24 Канал.
05:25
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що на щастя, люди не постраждали. За попередньою інформацією, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування 05:19
У Запорізькій ОВА повідомили, що вночі росіяни вчергове атакували мирне місто. Ракети С-300
були спрямовані на територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки. Зокрема, фасади, вікна, дахи. 02:20
У Повітряних силах розповіли, що окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed 136/131. Їх ворог випустив з двох напрямків – східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області Росії. Загалом вдалося знищити 11 безпілотників. 01:56
По всій території України повідомили про відбій тривоги. 01:25
У КМВА повідомили, що ворог в черговий раз запустив у напрямку Києва "Шахіди". ППО знищила всі повітряні цілі. За даними на цю мить, минулося без жертв та руйнувань. 00:53
Повітряні тривоги лунають лише на Заході України. Про ймовірну загрозу з неба попереджали мешканців Волинської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Рівненської областей. Також "червоним" усе ще залишається Київ. 00:44
Monitor зазначив, що ця ціль рухається у напрямку Львова. 00:29
З'явилася інформація про те, що ворожа ціль перебуває на межі Рівненської та Волинської областей. 00:27
На "Єтривогах" з'явилася публікація
, що на Львівщині лунають вибухи. 00:25
За даними Monitor, на Львівщині працює ППО. 00:16
У Monitor зазначили, що акустично фіксується "Шахід" на півночі від Львова, в області. 00:10
Віцепрем'єр-міністр, міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб заявив, що його країна сприятиме Міжнародному кримінальному суду в його розслідуваннях для притягнення до відповідальності у воєнних злочинах в Україні. 00:09
США схвалили рішення МКС про ордер на арешт Путіна, але уникнули назвати прізвище диктатора. Речниця Ради національної безпеки Едріенн Вотсон зазначила, немає жодних сумнівів щодо того, що Росія вчиняє воєнні злочини та звірства в Україні.