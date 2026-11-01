Понад 300 безпілотників за день: скільки ворожих цілей збила ППО 1 листопада

Цілий день Росія тероризувала Україну безпілотниками. Більшість цілей вдалося знешкодити.

Упродовж дня з 06:30 по 19:00 Росія запустила 326 ударних БпЛА, 55 із них були реактивні. Також ворог атакував 6-ма S8000 Бандероль/Дань-Т. Про це розповіли Повітряні сили.

Скільки дронів вдалося збити протягом дня?

Українські захисники знешкодили 274 дрони, зокрема 46 реактивних апаратів.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони ліквідували всі шість цілей S8000 Бандероль/Дань-Т.

Станом на вечір у повітряному просторі країни залишалося понад 20 ударних безпілотників супротивника. Бойова робота з їхнього знешкодження триває, тому громадян закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 1 листопада Росія здійснила масштабний наліт, запустивши по Україні 433 ударні дрони, з них – 64 реактивні. Тоді оборонці неба знешкодили 371 ворожий безпілотник.

Зауважимо, що Росія запустила більше бензинових дронів ніж реактивних. Останніх була лише незначна частка. Радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, що росіяни скористалися суцільною хмарністю над Україною. Через неї українським екіпажам перехоплювачів складніше виявляти звичайні "Шахеди".