Росія почала атаку "Шахедами": куди прямують ворожі БпЛА

Вночі 1 вересня окупанти здійснили запуск ударних дронів по Україні. У Повітряних силах розповіли, для яких регіонів існує загроза.

У ніч проти 31 серпня ворог запускав по Україні понад 50 БпЛА. Вночі 1 серпня окупанти повторили атаку. Першими про загрозу з повітря почали повідомляти моніторингові канали. Вони заявили про групу БпЛА, яка рухається через тимчасово окуповані території Херсонської області.

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