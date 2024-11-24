Нова хвиля ударних безпілотників атакує Україну: тривога поширилась на Київщину

Ввечері 24 листопада російські війська запустили по Україні ударні безпілотники. У низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Ворог вкотре намагається завдати ударів "Шахедами".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали. Загроза почалася з північно-східного регіону орієнтовно через 2 години після відбою попередньої атаки. Жителей регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликали перейти в укриття.

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