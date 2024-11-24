Нова хвиля ударних безпілотників атакує Україну: тривога поширилась на Київщину
Ввечері 24 листопада російські війська запустили по Україні ударні безпілотники. У низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Ворог вкотре намагається завдати ударів "Шахедами".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали. Загроза почалася з північно-східного регіону орієнтовно через 2 години після відбою попередньої атаки. Жителей регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликали перейти в укриття.
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Станом на зараз тривогу оголошено у низці областей. Загрозу атак ударих БпЛА оголосили у Херсонській та Миколаївській областях. Далі, за даними військових, БпЛА з Херсонщини розпочали рух курсом на Миколаївщину. Повітряні сили повідомили про загрозу ударних дронів для Харківської області.
Рух ударних БпЛА
Де оголошено тривогу
Ситуація із рухом дронів
Зазначають, що БпЛА зафіксували східніше Харкова, курс південно-західний.
Станом на зараз тривогу оголошено у низці областей.
Загрозу атак ударих БпЛА оголосили у Херсонській та Миколаївській областях. Далі, за даними військових, БпЛА з Херсонщини розпочали рух курсом на Миколаївщину.
Повітряні сили повідомили про загрозу ударних дронів для Харківської області.