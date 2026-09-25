Понад 160 БпЛА атакували Україну протягом дня: зафіксовано десятки влучань

Росія протягом дня 25 вересня запускала по Україні ударні безпілотники. Сили ППО зуміли збити понад 120 цілей.

Понад 70 дронів були реактивними. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Безперервний терор цивільного населення тривав із самого ранку до вечора 25 вересня. За цей час окупанти застосували 162 ударні БпЛА, серед яких були реактивні безпілотники, а також дрони типу "Гербера" та "Бандероль".

Українським захисникам вдалося збити/подавити 127 ворожих цілей. Військові уточнили, що їм вдалось збити 44 реактивних БпЛА з 76.

Попри результативну роботу оборонців, уникнути наслідків не вдалося. Зафіксовані влучання на 27 різних локаціях, а ще у 4 місцях впали уламки збитих дронів.

Станом на вечір у повітряному просторі країни все ще фіксували рух кількох ударних безпілотників. Повітряні сили закликали не ігнорувати тривогу.

Зазначимо, що в ніч проти 25 вересня Росія випустила по Україні майже три сотні дронів. Тоді сили ППО знешкодили 267 цілей.