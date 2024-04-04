Окупанти вкотре вдарили по Україні "Шахедами". Військові пояснили, чому вдалося збити лише половину ворожих безпілотників.

Вночі 4 квітня ворог запустив по Харківщині 20 дронів. Сили ППО змогли знищити 11 з них. В ефірі телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів, у чому була складність роботи ППО цієї ночі, передає 24 Канал.

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Хитра тактика росіян

За словами Євлаша, Харківську область атакували дві групи ударних безпілотників з різних напрямків.

Спершу після опівночі група з 10 БпЛА залетіла на Харківщину з території Росії та попрямувала безпосередньо у напрямку обласного центру. Дещо згодом з Миколаївщини вилетіла інша група "Шахедів", яка через низку областей теж рухалася на Харківщину.

На жаль, через близьку відстань до кордону з Росією першої групи безпілотників, не вдалося збити усі ворожі цілі,

– підкреслив речник.

Євлаш зауважив, що ворог продовжує бити по мирних містах України різними видами озброєння задля посилення морального-психологічного тиску на населення. Окупанти навмисно завдають ударів саме по цивільній інфраструктурі.

Окремо військовий зазначив, що Україна дуже потребує додаткові системи Patriot, які успішно зарекомендували себе навіть у боротьбі з балістикою.

Атака на Харків: що відомо