Всі дрони збити не вдалось через близьку відстань до Росії, – Повітряні сили про нічну атаку

4 квітня 2024, 10:03
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Окупанти вкотре вдарили по Україні "Шахедами". Військові пояснили, чому вдалося збити лише половину ворожих безпілотників.

Вночі 4 квітня ворог запустив по Харківщині 20 дронів. Сили ППО змогли знищити 11 з них. В ефірі телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів, у чому була складність роботи ППО цієї ночі, передає 24 Канал.

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Хитра тактика росіян

За словами Євлаша, Харківську область атакували дві групи ударних безпілотників з різних напрямків.

Спершу після опівночі група з 10 БпЛА залетіла на Харківщину з території Росії та попрямувала безпосередньо у напрямку обласного центру. Дещо згодом з Миколаївщини вилетіла інша група "Шахедів", яка через низку областей теж рухалася на Харківщину.

На жаль, через близьку відстань до кордону з Росією першої групи безпілотників, не вдалося збити усі ворожі цілі,
– підкреслив речник.

Євлаш зауважив, що ворог продовжує бити по мирних містах України різними видами озброєння задля посилення морального-психологічного тиску на населення. Окупанти навмисно завдають ударів саме по цивільній інфраструктурі.

Окремо військовий зазначив, що Україна дуже потребує додаткові системи Patriot, які успішно зарекомендували себе навіть у боротьбі з балістикою.

Атака на Харків: що відомо

  • Вночі Харків опинився під масованим ударом "Шахедами".
  • Росіяни атакували приватні будинки та багатоповерхівки у Новобаварському районі.
  • Відомо, що один "Шахед" потрапив у 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах.
  • Ворог завдав щонайменше 5 ударів по цивільній інфраструктурі. 
  • Після того, як на місце влучання прибули рятувальники, окупанти повторно вдарили по місту.
  • Внаслідок другого удару загинуло троє працівників ДСНС. Ще один рятувальник отримав поранення.
  • Загалом ця атака забрала життя 4 людей, ще 12 зазнали травм різного ступеня: 3 у важкому стані, 5 середніх, інші легкі.

Автор: Анастасія Колеснікова