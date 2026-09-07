Росія знову запустила ударні дрони, у Києві ракетна загроза: де найбільша небезпека обстрілу
Ворожі війська атакують українські міста ударними безпілотниками. Через це в низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
24 Канал, посилаючись на дані Повітряних сил ЗСУ та моніторингових спільнот, стежить за рухом російських цілей у небі над Україною.
Куди летять ворожі дрони?
Насамперед закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги.
Де тривога: дивіться на карті
Реактивні БпЛА на Вінниччині курс н.п.Немирів/Вороновиця. Київщина: реактивний БпЛА курсом на Бориспіль. Херсонщина: реактивні БпЛА повз н.п. Берислав курс північний. БпЛА в напрямку Харкова/Малої Данилівки з півночі. БпЛА на півночі Черкащини, на/повз Драбів з півдня. Реактивні БпЛА на півдні Вінниччини, повз Бершадь курсом на північний захід. Реактивні БпЛА в р-ні. Семенівки (Полтавщина) курсом на Черкащину. Реактивні БпЛА на Вінниччині курс н.п.Немирів/Брацлав. Київщина: реактивний БпЛА курсом на Бориспіль. Реактивний БпЛА в р-ні. Тростянця (Вінниччина) курс північний. БпЛА на Суми та Харків з півночі. Реактивні БпЛА в р-ні. Нові Санжари Полтавщина курс північно-західний. Ризик запуску крилатих ракет у бік Києва. Групи реактивних БпЛА з Чернігівщини на Київщину вектором руху на Київ. БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини повз Апостолове, курс - південний. Реактивний БпЛА в р-ні. Баштанки західним курсом на Вознесенськ. БпЛА на сході Дніпропетровщини - курсом на Петропавлівку, Павлоград. Реактивний БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс північний (повз н.п.Широке). Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини на/повз Городню у західному напрямку.
Реактивні БпЛА на Вінниччині курс н.п.Немирів/Вороновиця.
Київщина: реактивний БпЛА курсом на Бориспіль.
Херсонщина: реактивні БпЛА повз н.п. Берислав курс північний.
БпЛА в напрямку Харкова/Малої Данилівки з півночі.
БпЛА на півночі Черкащини, на/повз Драбів з півдня.
Реактивні БпЛА на півдні Вінниччини, повз Бершадь курсом на північний захід.
Реактивні БпЛА в р-ні. Семенівки (Полтавщина) курсом на Черкащину.
Реактивні БпЛА на Вінниччині курс н.п.Немирів/Брацлав.
Київщина: реактивний БпЛА курсом на Бориспіль.
Реактивний БпЛА в р-ні. Тростянця (Вінниччина) курс північний.
БпЛА на Суми та Харків з півночі.
Реактивні БпЛА в р-ні. Нові Санжари Полтавщина курс північно-західний.
Ризик запуску крилатих ракет у бік Києва.
Групи реактивних БпЛА з Чернігівщини на Київщину вектором руху на Київ.
БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини повз Апостолове, курс - південний.
Реактивний БпЛА в р-ні. Баштанки західним курсом на Вознесенськ.
БпЛА на сході Дніпропетровщини - курсом на Петропавлівку, Павлоград.
Реактивний БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс північний (повз н.п.Широке).
Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини на/повз Городню у західному напрямку.