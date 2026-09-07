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24 Канал Новини України Росія знову запустила ударні дрони, у Києві ракетна загроза: де найбільша небезпека обстрілу
7 вересня, 19:43
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Росія знову запустила ударні дрони, у Києві ракетна загроза: де найбільша небезпека обстрілу

Тетяна Бабич

Ворожі війська атакують українські міста ударними безпілотниками. Через це в низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

24 Канал, посилаючись на дані Повітряних сил ЗСУ та моніторингових спільнот, стежить за рухом російських цілей у небі над Україною.

Куди летять ворожі дрони?

Насамперед закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги.

Де тривога: дивіться на карті

 

20:20, 07 вересня

Реактивні БпЛА на Вінниччині курс н.п.Немирів/Вороновиця.

20:15, 07 вересня

Київщина: реактивний БпЛА курсом на Бориспіль.

20:14, 07 вересня

Херсонщина: реактивні БпЛА повз н.п. Берислав курс північний.

20:09, 07 вересня

БпЛА в напрямку Харкова/Малої Данилівки з півночі.

20:08, 07 вересня

БпЛА на півночі Черкащини, на/повз Драбів з півдня.

20:04, 07 вересня

Реактивні БпЛА на півдні Вінниччини, повз Бершадь курсом на північний захід.

19:54, 07 вересня

Реактивні БпЛА в р-ні. Семенівки (Полтавщина) курсом на Черкащину.

19:53, 07 вересня

Реактивні БпЛА на Вінниччині курс н.п.Немирів/Брацлав.

19:50, 07 вересня

Київщина: реактивний БпЛА курсом на Бориспіль.

19:44, 07 вересня

Реактивний БпЛА в р-ні. Тростянця (Вінниччина) курс північний.

19:43, 07 вересня

БпЛА на Суми та Харків з півночі.

19:42, 07 вересня

Реактивні БпЛА в р-ні. Нові Санжари Полтавщина курс північно-західний.

19:42, 07 вересня

Ризик запуску крилатих ракет у бік Києва.

19:35, 07 вересня

Групи реактивних БпЛА з Чернігівщини на Київщину вектором руху на Київ.

19:20, 07 вересня

БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини повз Апостолове, курс - південний.

19:17, 07 вересня

Реактивний БпЛА в р-ні. Баштанки західним курсом на Вознесенськ.

19:15, 07 вересня

БпЛА на сході Дніпропетровщини - курсом на Петропавлівку, Павлоград.

19:13, 07 вересня

Реактивний БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс північний (повз н.п.Широке).

19:10, 07 вересня

Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини на/повз Городню у західному напрямку.

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