Тульську область Росії атакують дрони: жителі скаржаться на вибухи
- У Тульській області Росії в ніч проти 21 травня пролунали вибухи, ймовірно через безпілотники.
- Російська влада стверджує, що система ППО збиває "українські беспілотники".
У Тульській області Росії в ніч проти 21 травня пролунали вибухи. На регіон, імовірно рухаються безпілотники.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Що відомо про атаку БпЛА на Тульську область
Близько 23:29 за київським часом у Тульської області пролунали вибухи. Як повідомили росіяни, гучно було в небі в місті Алексин. Ймовірно, окупаційна армія застосувала протиповітряну оборону по повітряних цілях. Влада Тульської області зазначила, що система ППО нібито збиває "українські безпілотники".
Жителі бідкаються, мовляв "це було гучно", "в нас ледь вікна не повилітали", "не заспокояться ніяк". Дехто в коментарях закликає до "удару у відповідь".
Росіяни шоковані атакою дронів / Скриншот
Останні новини про вибухи в Росії
- 16 травня невідомі БпЛА вдарили по Подольську, що розташований під Москвою. Там після тьох вибухів почалася масштабна пожежа в промисловій зоні, її площа сягала понад 1 500 квадратних метрів.
- Також атаки з неба призвели до виведення з ладу заводу "Стріла" в Брянській області. Після останньої атаки 4 травня там було знищено основні виробничі будівлі та склади.
- Уночі 7 травня дрони вразили 2 російські оборонні заводи. Вибухи тієї ночі лунали в Московській і Тульській областях. За даними окупантів, ППО нібито збила 524 ударні БпЛА.