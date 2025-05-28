Надскладна ніч: Росія вдарила по кількох районах на Харківщині, є масштабні загоряння

У ніч на 28 травня російські окупанти знову атакувати передмістя Харкова безпілотниками. Вони били по складах, цехах цивільного підприємства, приватних будинках, багатоповерхівках.

На жаль, є загиблий та 7 людей, які поранені або постраждали внаслідок вибухів. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що ворог почав бити після опівночі, а атака дронами тривала приблизно до першої ночі.

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Були масштабні пожежі

Анна Черненко зазначила, що у селищі Васищеве було поранено трьох чоловіків. Це працівники цивільного підприємства. Двоє з них – госпіталізовані.

Крім цього, атака безпілотників серйозно пошкодила і приватний сектор. На жаль, там до медиків у шоковому стані звернулися батьки маленької 4-річної дитини. По чому б вони не били, вони завжди зачіпають наші житлові будинки,

– сказала вона.

Вночі рятувальники гасили пожежу у цьому населеному пункті. Вона була вдвічі більшою, ніж під час попередніх обстрілів. Станом на ранок 28 травня пожежу ліквідували.

У селищі Есхар, на жаль, загинув чоловік 85 років через важкі травми внаслідок атаки. Він помер дорогою до лікарні. На жаль, постраждало троє людей. Зокрема, двоє – у лікарні, одна людина звернулася у шоковому стані.

У цьому населеному пункті безпілотники били по приватному сектору, по багатоповерхівках. За інформацією рятувальників, зайнялася пожежа у житлових будинках.

Загалом цієї ночі наші рятувальники не просто у посиленому режимі працювали. Надскладна ніч. Дуже сильна пожежа. Не в Безлюдівці. Це тисяча квадратних метрів. Це вже пожежа в екосистемі. Горів сухостій,

– підкреслила кореспондентка.

Крім того, від ударів знову постраждав Куп'янський район. Загарбники б'ють по важливих підприємствах для економіки України, серйозних пошкоджень завдають житловому сектору, багатоквартирним, приватним будинкам.