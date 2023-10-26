Понад 1700 пошкоджених об'єктів на Хмельниччині: Ігнат пояснив, звідки взялися шокуючі числа

Місцева влада повідомила, що у Хмельницькій області внаслідок нічного удару безпілотників пошкоджено 1 760 цивільних об'єктів. Однак керівництво регіонів по-різному може підходити до розрахунків наслідків атаки, через що і з'являються такі масштабні числа.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал. Він наголосив, що наслідки атаки на область не такі катастрофічні, як їх описують.

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Звідки взялися такі пошкодження

Юрій Ігнат розповів, що коли ППО збиває "Шахед" або іншу повітряну ціль, то відбувається вибух у повітрі. Розривається зенітна ракета, розривається боєприпас – від цього утворюється вибухова хвиля.

Від цього можуть постраждати вікна будинків – у них надзвичайно мало шансів лишитися неушкодженими. Їх обклеюють стрічками саме для того, щоб осколки не вразили людей. Якщо є невелика кількість безпілотників чи ракет над населеними пунктами, то під час повітряного бою такий розвиток подій цілком ймовірний.

Є уламки, є вибухова хвиля. Уламки обов’язково повертаються на землю. Саме тому ми просимо людей йти в укриття. Таким чином є пошкодження покриття, тих самих вікон – всі по-різному рахують об’єкти ураження,

– пояснив речник.

Ігнат додав, що керівникам потрібно з розумінням ставитися до такої інформації, щоб не лякати населення масштабними числами. Він наголосив, що не всі "Шахеди" долетіли до Хмельниччини – частину збили "по дорозі".

Що відомо про атаку на Хмельниччину