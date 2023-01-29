У міноборони Ірану заявили, що нібито атака дронів на завод була "невдалою"
Джерело:Міноборони Ірану
Невідомі безпілотники атакували військові об'єкти Ірану, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі. Водночас у Тегерані підтвердили обстріли, однак назвали їх начебто безрезультатними.
У ніч на 29 січня на території Ірану, який допомагає Росії вести війну проти України, було неспокійно. Однак у міноборони країни відмовляються визнавати, що дрони завдали чималої шкоди.
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Постраждалих буцімто немає
Зауважмо, що цей інцидент стався у місті Ісфахана, де розташований один з військових об'єктів країни. У Тегерані зазначають, що начебто постраждалих людей внаслідок цієї атаки немає.
Один із комплексів майстерень міноборони Ірану був безрезультатно атакований дронами. Один з БпЛА збила протиповітряна оборона. Ще два літальні апарати були спіймані та підірвані,
– пишуть у відомстві.
Водночас наприкінці заяви все ж йдеться про те, що дах підприємства був трохи пошкоджений внаслідок обстрілу, проте "не критично". Власне, майстерня продовжує працювати, як це було до того, адже "владі вдалось швидко та ефективно ліквідувати наслідки атаки".
Окрім того, мережею поширюються кадри, на яких видно "незначні пошкодження" однієї з майстерень міноборони Ірану в Ісфахані.
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Іран продовжує допомагати Росії вести війну
- Слід зазначити, що масштабна пожежа спалахнула також на заводі з перероблювання нафти в промисловому районі Салімі в місті Азаршахр.
- Такі інциденти є, очевидно, прямим або побічним наслідком того, що останні місяці оборонна промисловість Ірану працює заради того, аби допомагати Кремлю чинити геноцид в Україні.
- Зауважмо, що поки немає офіційних даних щодо того, хто і з якою метою атакував безпілотниками військові об'єкти Ірану, проте певні висновки все ж можна зробити. І вони стосуються того, що Тегеран нарешті наздогнала карма.
- Водночас експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса зазначив, що Захід запропонує Ірану вигідні умови, аби той відмовився від співпраці з Росією.