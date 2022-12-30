Росіяни використовують русло Дніпра, щоб подолати українську ППО, – Ігнат про хитрощі ворога

Російські військові вночі з допомогою дронів-камікадзе атакували Україну. Окупанти використовували хитрощі, щоб подолати нашу протиповітряну оборону.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він відзначив чудову роботу сил ППО, які знищили відразу 16 шахідів.

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Росіяни використовують рельєф, щоб подолати ППО України

Ігнат розповів, що противник готувався до атаки, проте в ЗСУ, за його словами, знають, як атакує ворог. Речник Повітряних сил зазначив, що росіяни намагаються використовувати рельєф, щоб долати українську ППО.

Ми знаємо, як він це робить, які використовує шляхи, маршрути й методи. Використовує русло Дніпра. Не вперше використовує рельєф місцевості, щоб подолати систему ППО. Щоб якомога більше засобів ураження долетіло до своїх цілей. Але бачимо, що цілі збиваються,

– сказав він.

При цьому Ігнат наголосив, що збивати повітряні цілі в теперішніх умовах досить складно. Зокрема, він заявив, що в України недостатньо засобів ППО.

Водночас речник додав, що робиться все можливе, щоб перехоплювати ворожі цілі на різних ділянках та ефективно їх знищувати.

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