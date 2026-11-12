На Волині ворожий дрон влучив у митний термінал: палали вантажівки та автоцистерна

У місті Ковелі зафіксовано падіння безпілотника на територію митного терміналу, місце стоянки автомобілів.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Волинської обласної державної адміністрації Роман Романюк у своїх соцмережах.

Що відомо про наслідки атаки на Волинь?

Унаслідок падіння дрона на стоянку митного термінала спалахнули вантажівки, поранень зазнала одна людина. Загрози життю та здоров'ю травмованої людини наразі немає.

Полум'я від падіння безпілотника миттєво охопило не лише припарковані вантажівки, а й автоцистерну з пальним.

До ліквідації масштабної пожежі негайно залучили рятувальників, яким невдовзі вдалося локалізувати вогонь. Фахівці профільних служб продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу на місці стоянки автомобілів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 4 листопада російські війська атакували енергетичний об'єкт у Ковельському районі. Через це пошкодження значна частина області ввечері опинилася без стабільного світла, проте енергетики оперативно заживили всіх знеструмлених абонентів.