У Росії побідкались на "атаку" 25 дронів у Криму
Російським загарбникам знову примарились невідомі безпілотники 30 липня. Вони нібито атакували тимчасово окупований Крим.
Так, 25 безпілотників буцімто летіли на Крим. Про це заявили у російському міноборони, інформує 24 Канал.
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Безпілотники "атакували" Крим
За словами пропагандистів, вночі 30 липня нібито було здійснено терористичну атаку 25 безпілотними літальними апаратами літакового типу по об'єктах на території півострова Крим. І, традиційно, окупанти звинуватили у цьому Україну.
Водночас загарбники заявили, що буцімто 16 БПЛА було знищено ППО. Ще 9 "придушені засобами радіоелектронної боротьби і, не досягнувши мети, зазнали аварії в акваторії Чорного моря в районі мису Тарханкут".
Внаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає,
– пробурмотіли окупанти.
"Бавовна" у Криму: останні новини
- Зранку 16 липня у Криму пролунали гучні вибухи. У Повітряних силах сказали, що "тримають кулаки". Відомо, що вибухи чули у Севастопольській бухті, в мисі Херсонес та Балаклаві.
- Також вибухи пролунали у Джанкойському районі 23 липня. Тоді місцеві повідомляли, що чули їх у 3 населених пунктах – Веселе, Вільне та Красногвардійське. Зокрема у Веселому – уразили аеродром.
- У мережі опублікували кадри, на яких показали аеродром у селі Веселе, що у Джанкойському районі. На них добре видно сліди пожежі.
- У тимчасово окупованому Криму 24 липня пролунало кілька потужних вибухів у Джанкойському районі. Так звана місцева влада заявляла про буцімто атаку безпілотниками.
- Вибухи лунали й у селі Красногвардійське. Після "прильотів" Аксьонов оголосив евакуацію з населених пунктів у радіусі 5 кілометрів, де чули вибухи.